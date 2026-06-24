Avançado francês Illies Faure é o primeiro reforço da Académica para a época 2026/27

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O avançado francês Illies Faure, de 25 anos, é o primeiro reforço oficial da Académica para a época 2026/2027, anunciou hoje o clube em comunicado.

Na nota, a Briosa “informa que chegou a acordo com o avançado francês Ilies Faure para representar a Briosa até junho de 2028”.

“Com 25 anos, Ilies Faure chega a Coimbra depois de uma época de destaque ao serviço do Rayo Majadahonda, em Espanha, onde realizou 33 jogos e apontou 15 golos, afirmando-se como uma das principais referências ofensivas da equipa”, acrescenta a Académica.

Jogador de grande mobilidade, capacidade de finalização e forte presença na área adversária, “Ilies Faure reforça o setor atacante da Académica, trazendo qualidade, ambição e experiência competitiva ao projeto desportivo da Briosa”, precisa a nota.

Para a Briosa, “a contratação do avançado francês representa mais um passo na construção de um plantel competitivo e preparado para os desafios das próximas temporadas”.

A terminar, “a Associação Académica de Coimbra – OAF dá as boas-vindas a Ilies Faure e deseja-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais com a camisola negra”.