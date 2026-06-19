EconomiaGuardaRegião Centro

“A Guarda quer ter uma das seis novas grandes áreas empresariais do país”

19 de junho de 2026 às 14 h34
Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa | Fotografia DB-Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Ao Diário As Beiras, o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, falou sobre a importância de acolher a gala das empresas Gazela e também sobre as potencialidades do concelho, a criação do Porto Seco ou a ambição de acolher uma nova área empresarial

Que importância tem para a cidade da Guarda receber esta gala das empresas Gazela?
Consideramos muito importante. É a primeira vez que a entrega dos Prémios Gazela é feita no nosso distrito, na nossa CIM, na nossa cidade e no nosso concelho. Naturalmente é um motivo de orgulho a sua realização aqui e devemos agradecer, e enaltecer, esta decisão do presidente da CCDR Centro, o Ribau Esteves, por aqui estarmos e podermos entregar estes Prémios Gazela a estas empresas, jovens empresas, inovadoras, que correm muito diariamente e crescem rápido para poder fortalecer e desenvolver o seu negócio. Temos que ter estes bons exemplos dessa corrida, desse fortalecimento, dessa rapidez, porque é nisso, nesses bons exemplos, que nós nos devemos inspirar também.

A Guarda tem uma empresa Gazela. O objetivo da autarquia passa por aumentar este número?
Claro que sim. O que estiver ao nosso alcance, aqui estaremos nós de braços abertos para os receber e para os ajudar precisamente a conseguir esse objetivo, esse desiderato. Foi uma empresa, outras ficaram quase lá.

O apoio às empresas e à fixação no concelho é uma aposta forte da autarquia?
Temos dedicado uma parte importante da nossa governação no apoio às empresas, o exemplo maior que queria deixar tem a ver com a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda. O nosso PDM tinha mais de 30 anos à espera de revisão e nós fizemos a sua revisão. Foi um processo denso, burocraticamente chato, mas conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades e, só em termos de solo empresarial, quadruplicamos a área. A Guarda passa a ter, a partir de agora, cerca de 1000 hectares para solo empresarial disponível já no PDM e temos mais de 600 hectares de reserva para que empresas se possam instalar. Estamos, simplesmente, a dar a cana para que os empresários possam pescar. Este é um exemplo que eu queria dar, digamos, da importância que nós damos ao mundo empresarial, porque os orçamentos públicos não é para gerarem lucros, é para serem bem geridos, serem bem gastos, também para ajudar a fortalecer as empresas.

A autarquia tem ajudado as empresas a nível de impostos?
Reduzimos o IRS, reduzimos a derrama ao mínimo para as pequenas e microempresas. Demos este apoio muito importante às empresas, tal como algum apoio financeiro à criação de postos de trabalho. Todo o empresário que venha à Guarda tem de ser recebido por nós de braços abertos. Nunca ninguém sai sem uma resposta e fazemos “das tripas de coração”, como diz o povo, para podermos captar essas empresas. Todos os negócios são bem-vindos para a Guarda.

Leia a entrevista completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de junho

Casal de S. João abre portas à arte contemporânea no domingo
19 de junho

PJ detém em Coimbra jovem de 20 anos por suspeita de pornografia de menores
19 de junho

Maioria dos projetos de habitação na região de Coimbra fica fora do prazo do PRR
19 de junho

PJ deteve na Figueira da Foz padrasto por abuso sexual de criança de 11 anos

Economia

“A Guarda quer ter uma das seis novas grandes áreas empresariais do país”

Inflação acelera para 3,3% em abril e fica abaixo da estimativa inicial – INE

Mais de 60% dos desempregados no fim de 2025 continuam sem emprego no 1.º trimestre

Guarda

“A Guarda quer ter uma das seis novas grandes áreas empresariais do país”

Empresas Gazela mostraram na Guarda que a região Centro é um território de oportunidades

“Queremos fazer parte de uma verdadeira estratégia de coesão territorial”

Região Centro

“A Guarda quer ter uma das seis novas grandes áreas empresariais do país”

Empresas Gazela mostraram na Guarda que a região Centro é um território de oportunidades

Região de Coimbra tem 26 empresas Gazela