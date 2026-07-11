Preço do gasóleo sobe sete cêntimos e o da gasolina 2,5 cêntimos na próxima segunda-feira

Os preços dos combustíveis em Portugal vão registar um aumento no início da próxima semana, um incremento de valor que é difícil de perceber para os automobilistas porque não se registou aumento significativo do preço internacional do Brent que, na manhã deste sábado, está em cerca de 76 dólares por barril. Mesmo assim, as estimativas de aumento a partir da próxima segunda-feira, é de sete cêntimos no gasóleo e 2,5 cêntimos na gasolina. Ou seja, o aumento acentuado do preço do gasóleo – para 1,863 euros – corresponde a três vezes o aumento do preço da gasolina – para 1,918 euros por litro. Nos postos de abastecimento low-cost este valor é, todavia, inferior.

As justificações do mercado para o aumento dos combustíveis não estão, desta vez, associadas ao aumento do preço do Brent, mas sim Segundo explicou à possibilidade de isso acontecer devido à instabilidade resultante da quebra do acordo de cessar-fogo EUA-Irão e das preocupações em torno do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo.