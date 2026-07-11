Economia

Preço do gasóleo sobe sete cêntimos e o da gasolina 2,5 cêntimos na próxima segunda-feira

11 de julho de 2026 às 10 h37
Abastecer vai pesar mais na carteira dos portugueses
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
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Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Os preços dos combustíveis em Portugal vão registar um aumento no início da próxima semana,  um incremento de valor que é difícil de perceber para os automobilistas porque não se registou aumento significativo do preço internacional do Brent que, na manhã deste sábado, está em cerca de 76 dólares por barril. Mesmo assim, as estimativas de aumento a partir da próxima segunda-feira, é de sete cêntimos no gasóleo e 2,5 cêntimos na gasolina. Ou seja, o aumento acentuado do preço do gasóleo – para 1,863 euros – corresponde a três vezes o aumento do preço da gasolina – para  1,918 euros por litro. Nos postos de abastecimento low-cost este valor é, todavia, inferior.

As justificações do mercado para o aumento dos combustíveis não estão, desta vez, associadas ao aumento do preço do Brent, mas sim Segundo explicou à possibilidade de isso acontecer devido à instabilidade resultante da quebra do acordo de cessar-fogo EUA-Irão e das preocupações em torno do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo.

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