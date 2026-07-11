A enchente de sempre no RFM SOMNII

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A 12.ª edição do festival começou ontem e prolonga-se até amanhã. Os festivaleiros chegam de todo o lado, incluindo do estrangeiro.

Começou ontem o primeiro de três dia do RFM SOMNII Intermarché, no local do costume e com a (esperada) enchente de sempre. O festival decorria à hora do fecho desta edição.

Os primeiros artistas a subir ao palco na 12.ª edição do festival de música eletrónica foram Diego Miranda, Third Party, B2B, Matisse & Sadko, Tiago Cruz, Timmy Trumpet, Vertile e dj Pette. Hoje e amanhã, outros djs farão a festa na Praia do Relógio.

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