Figueira da Foz
A enchente de sempre no RFM SOMNII
Festival de música eletrónica leva dezenas de milhares de pessoas à Figueira da Foz | Foto DB - Pedro Filipe Ramos
A 12.ª edição do festival começou ontem e prolonga-se até amanhã. Os festivaleiros chegam de todo o lado, incluindo do estrangeiro.
Começou ontem o primeiro de três dia do RFM SOMNII Intermarché, no local do costume e com a (esperada) enchente de sempre. O festival decorria à hora do fecho desta edição.
Os primeiros artistas a subir ao palco na 12.ª edição do festival de música eletrónica foram Diego Miranda, Third Party, B2B, Matisse & Sadko, Tiago Cruz, Timmy Trumpet, Vertile e dj Pette. Hoje e amanhã, outros djs farão a festa na Praia do Relógio.
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