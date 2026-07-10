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O primeiro dia do RFM SOMNII Intermarché 2026 (fotogaleria)

10 de julho de 2026 às 22 h54
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt

RFM SOMNII Intermarché com cartaz internacional

Diego Miranda, Third Party, B2B, Matisse &amp; Sadko, TiagoCruz, Timmy Trumpet,
Vertile e dj Pette são nomes que preenchem o cartaz do primeiro de três dias
do RFM SOMNII Intermarché.
Hoje, será a vez dos djs Dual Damage, Pedre Guilherme, Sick Individuals, Vini
Vici, Will Sparks, Zanova e Nicole da Silva.
Amanhã, último dia da festa da música ao ar livre, atuam os djs Hardwell,
Kaaze, Kura, Nifra, Sound Rush, Pedro Carrilho e a dupla de djs residentes da
RFM Rich &amp; Mendes.
Desde a 1ª edição, atuam neste festival de música eletrónica alguns dos
melhores djs do mundo.
O RFM SOMNII Intermarché realiza-se na Praia do Relógio, situada no maior
areal urbano da Europa, na Figueira da Foz.

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