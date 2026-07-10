O primeiro dia do RFM SOMNII Intermarché 2026 (fotogaleria)
RFM SOMNII Intermarché com cartaz internacional
Diego Miranda, Third Party, B2B, Matisse & Sadko, TiagoCruz, Timmy Trumpet,
Vertile e dj Pette são nomes que preenchem o cartaz do primeiro de três dias
do RFM SOMNII Intermarché.
Hoje, será a vez dos djs Dual Damage, Pedre Guilherme, Sick Individuals, Vini
Vici, Will Sparks, Zanova e Nicole da Silva.
Amanhã, último dia da festa da música ao ar livre, atuam os djs Hardwell,
Kaaze, Kura, Nifra, Sound Rush, Pedro Carrilho e a dupla de djs residentes da
RFM Rich & Mendes.
Desde a 1ª edição, atuam neste festival de música eletrónica alguns dos
melhores djs do mundo.
O RFM SOMNII Intermarché realiza-se na Praia do Relógio, situada no maior
areal urbano da Europa, na Figueira da Foz.