O primeiro dia do RFM SOMNII Intermarché 2026 (fotogaleria)

RFM SOMNII Intermarché com cartaz internacional

Diego Miranda, Third Party, B2B, Matisse & Sadko, TiagoCruz, Timmy Trumpet,

Vertile e dj Pette são nomes que preenchem o cartaz do primeiro de três dias

do RFM SOMNII Intermarché.

Hoje, será a vez dos djs Dual Damage, Pedre Guilherme, Sick Individuals, Vini

Vici, Will Sparks, Zanova e Nicole da Silva.

Amanhã, último dia da festa da música ao ar livre, atuam os djs Hardwell,

Kaaze, Kura, Nifra, Sound Rush, Pedro Carrilho e a dupla de djs residentes da

RFM Rich & Mendes.

Desde a 1ª edição, atuam neste festival de música eletrónica alguns dos

melhores djs do mundo.

O RFM SOMNII Intermarché realiza-se na Praia do Relógio, situada no maior

areal urbano da Europa, na Figueira da Foz.