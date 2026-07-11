Arquitetura do Poder Local: chegou a hora da reforma?

O poder local é uma das maiores conquistas da democracia portuguesa. Em cinquenta anos, os municípios transformaram o território, aproximaram os serviços públicos dos cidadãos e assumiram um papel determinante no desenvolvimento económico e na coesão social. Poucos domínios da administração pública apresentam um balanço tão positivo.

Mas precisamente porque este modelo foi bem-sucedido, importa perguntar se continua preparado para responder às exigências do presente.

Quando a arquitetura do poder local foi desenhada, em 1976, Portugal saía de quase meio século de ditadura. O objetivo era claro: evitar a concentração do poder e garantir uma representação política alargada. A composição proporcional dos executivos municipais respondia a esse contexto histórico e desempenhou um papel importante na consolidação da jovem democracia.

Cinquenta anos depois, a realidade é muito diferente. Os municípios deixaram de ser simples administrações locais. Hoje gerem investimentos de grande dimensão, executam fundos europeus e têm competências na educação, saúde, habitação, ação social, proteção civil, ambiente e transição energética. São verdadeiros governos de proximidade, responsáveis por decisões cada vez mais complexas e com impacto direto na qualidade de vida das populações.

No entanto, a organização institucional praticamente não mudou. Portugal continua a distinguir-se da maioria das democracias europeias por integrar, no mesmo executivo municipal, representantes da maioria e da oposição. Enquanto noutros países quem vence governa e quem perde fiscaliza, entre nós a negociação política decorre primeiro na Câmara Municipal e repete-se depois na Assembleia Municipal. O resultado é frequentemente uma maior lentidão na decisão, menor previsibilidade e uma responsabilização política menos clara.

Mas a questão vai muito além da composição dos executivos. O verdadeiro debate deve incidir sobre a organização do Estado.

Apesar da descentralização das últimas décadas, Portugal continua a ser um dos países mais centralizados da Europa. A Administração Central concentra uma parte significativa das competências, dos recursos financeiros e do poder de decisão, enquanto exige aos municípios respostas cada vez mais abrangentes. Esta contradição revela um modelo que necessita de ser revisto de forma integrada.

A reforma do poder local só fará pleno sentido se for acompanhada por uma redefinição das funções de cada nível de governo. O Estado central deve concentrar-se nas funções estratégicas, na regulação e na avaliação das políticas públicas. O nível regional deve assumir a coordenação territorial e promover uma maior articulação entre setores e territórios. Aos municípios deve ser reconhecida uma autonomia efetiva, acompanhada dos recursos necessários para exercerem plenamente as competências de proximidade. As freguesias, por sua vez, continuarão a desempenhar o papel insubstituível de ligação direta às comunidades.

Neste contexto, também a organização dos órgãos autárquicos merece reflexão. Um executivo politicamente coeso, legitimado pelo voto maioritário, pode decidir com maior eficácia. Uma Assembleia Municipal reforçada nas suas funções estratégicas e de fiscalização pode escrutinar melhor a ação do executivo e reforçar a transparência democrática. Não se trata de reduzir a representatividade, mas de clarificar responsabilidades e tornar o sistema mais eficiente.

Cinquenta anos depois da criação do atual modelo autárquico, talvez tenha chegado o momento de perguntar se as nossas instituições continuam a responder aos desafios do presente ou se permanecem excessivamente condicionadas pelas preocupações de uma democracia nascente. Reformar não significa negar o sucesso do passado; significa garantir que esse sucesso continue a servir o futuro. A verdadeira questão já não é escolher entre representatividade e eficácia. Uma democracia madura deve exigir ambas. Instituições que representem. Instituições que decidam. Instituições que prestem contas. Porque, em última análise, as instituições não existem para servir os partidos políticos. Existem para servir os cidadãos.