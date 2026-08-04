Região Centro

Zero exige suspensão imediata do concurso para barragem de Girabolhos

04 de agosto de 2026 às 10 h22
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

A associação Zero exigiu hoje a suspensão imediata do concurso para a barragem de Girabolhos, no rio Mondego, por considerar que o procedimento apresenta fragilidades técnicas, económicas e jurídicas.

No dia 15 de julho, em Gouveia, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, defendeu que a barragem de Girabolhos, na região Centro, é uma infraestrutura “essencial e estratégica” para o país.

“É um equipamento multifacetado, com muitas valências. A primeira é garantir a segurança de abastecimento de água às populações, depois a produção e armazenamento de energia e, finalmente, o controlo de cheias no Baixo Mondego”, disse então a governante na sessão de lançamento do concurso público para a construção do empreendimento, que decorreu na Câmara de Gouveia, no distrito da Guarda.

Hoje, a Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável disse ter analisado as peças do concurso público lançado para a concessão, durante 65 anos, do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos de Girabolhos e ter concluído que o procedimento apresenta “fragilidades técnicas, económicas e jurídicas que colocam seriamente em causa o interesse público e levantam fortes reservas quanto à sua capacidade para atrair investimento responsável”.

“O Estado pretende concessionar um empreendimento de elevado impacto ambiental e financeiro sem demonstrar que constitui a melhor solução para os problemas de gestão da água na bacia do Mondego e sem apresentar qualquer estudo público que sustente a sua viabilidade económica. É um cheque em branco por 65 anos e a Zero defende que o procedimento deve ser suspenso”, explicou.

Esta organização acrescentou que “a tudo isto se junta uma situação inaceitável em que a APA – Agência Portuguesa do Ambiente é, simultaneamente, entidade adjudicante, beneficiária do pagamento, autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, entidade licenciadora e instância de recurso – uma promiscuidade de papéis que suscita muitas dúvidas quanto à lisura deste procedimento”.

A associação explicou também que o Governo tem apresentado Girabolhos como uma resposta para as cheias no Baixo Mondego, mas alertou que o objeto de concessão “continua a ser um aproveitamento hidroelétrico cuja rentabilidade depende essencialmente da produção e comercialização de eletricidade”.

“As peças do concurso não estabelecem requisitos específicos relativamente à laminagem de cheias, nem definem quaisquer indicadores que permitam avaliar o desempenho da infraestrutura nessa função. Pelo contrário, o modelo económico do empreendimento incentiva o concessionário a manter a albufeira o mais cheia possível para maximizar a produção elétrica, precisamente a situação que reduz a capacidade disponível para encaixe de cheias”.

A barragem de Girabolhos, no concelho de Seia, vai ser construída no Alto Mondego, numa área que abrange os municípios de Fornos de Algodres, Gouveia e Seia, no distrito da Guarda, e Mangualde e Nelas, no distrito de Viseu.

A Zero considerou igualmente haver um desalinhamento entre o interesse público e os incentivos económicos do projeto e disse que o Governo nunca explicou “de que forma um projeto que acabou abandonado pelo anterior concessionário, depois de vários anos de desenvolvimento e de dezenas de milhões de euros investidos, passou agora a ser economicamente atrativo”.

“Apesar desta ausência de demonstração económica, o concurso faz recair sobre o futuro concessionário praticamente todos os riscos do projeto. Será o adjudicatário a suportar integralmente os custos da nova Avaliação de Impacte Ambiental, dos estudos complementares, do projeto de execução, do licenciamento, da construção e do financiamento da infraestrutura, assumindo ainda os riscos associados à evolução do mercado elétrico, às alterações hidrológicas decorrentes das alterações climáticas e às condicionantes ambientais que venham a resultar do processo de avaliação”.

Segundo a Zero, existe um risco elevado de o concurso ficar deserto e, caso exista apenas um concorrente, o Estado poderá confrontar-se “com uma posição negocial extremamente frágil, já que o concurso não estabelece qualquer preço base nem uma contrapartida financeira mínima pela concessão de um recurso hídrico estratégico durante 65 anos, sendo o único critério de adjudicação o valor da contrapartida oferecida”.

“Havendo um único concorrente, existe um incentivo económico evidente para que seja apresentada apenas a proposta mínima necessária para vencer o concurso, podendo o Estado acabar por ceder um ativo público de elevado valor estratégico por uma contrapartida muito inferior à obtida no procedimento anterior”, alertou.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de agosto

IP lança concurso para projeto de reabilitação da EN341 e nó do Almegue em Coimbra
04 de agosto

Via de metrobus no Pediátrico de Coimbra não estará pronta no arranque da linha
04 de agosto

Tony Carreira, Sara Correia e Marisa Liz nas Festas do Concelho de Góis
04 de agosto

Piscinas Municipais de Coimbra com horários ajustados durante agosto

Região Centro

Zero exige suspensão imediata do concurso para barragem de Girabolhos

Programa Adota+ de Cantanhede já encontrou casa para 70 animais em 2026

Novos estatutos do INEM preveem quatro CODU em vez de delegações regionais