Cantanhede

Homem de Cantanhede com pena para cumprir detido em Vagos

04 de agosto de 2026 às 10 h30
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

A GNR deteve em Vagos, no distrito de Aveiro, um homem de 25 anos que tinha uma pena de prisão para cumprir de um ano e dois meses, informou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado a GNR esclareceu que o homem foi detido na quinta-feira para cumprimento de um ano e dois meses de prisão.

Segundo a Guarda, o detido foi condenado pelo crime falta de habilitação legal para conduzir, na localidade de Cantanhede.

“No âmbito de uma investigação que durava há alguns meses, foi possível apurar o paradeiro do detido e efetuar a sua detenção e condução para o estabelecimento prisional de Aveiro, para cumprimento da pena”, refere a mesma nota.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de agosto

IP lança concurso para projeto de reabilitação da EN341 e nó do Almegue em Coimbra
04 de agosto

Via de metrobus no Pediátrico de Coimbra não estará pronta no arranque da linha
04 de agosto

Tony Carreira, Sara Correia e Marisa Liz nas Festas do Concelho de Góis
04 de agosto

Piscinas Municipais de Coimbra com horários ajustados durante agosto

Cantanhede

Homem de Cantanhede com pena para cumprir detido em Vagos

Programa Adota+ de Cantanhede já encontrou casa para 70 animais em 2026

Inauguração oficial da 34ª edição da Expofacic