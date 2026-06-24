Casamento de D. Dinis e D. Isabel de Aragão recriado nas Muralhas de Trancoso

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A XXIV Festa da História – Bodas Reais acontece de 26 a 28 de junho nas Muralhas de Trancoso. Iniciativa pretende recriar o casamento real de Dinis e a Rainha Santa

A cidade de Trancoso recebe de 26 a 28 de junho a a XXIV Festa da História – Bodas Reais, transformando o seu centro histórico num grande palco ao ar livre onde o passado ganha vida através de recriações históricas, espetáculos, música, danças, artes e ofícios tradicionais, animação de rua e emocionantes torneios a cavalo.

Durante três dias, as muralhas de Trancoso voltam a guardar reis, rainhas, cavaleiros, mercadores e personagens de uma das mais fascinantes épocas da nossa História.

Inspirada no casamento de D. Dinis e D. Isabel de Aragão, figura incontornável da história de Trancoso e Rainha Santa, padroeira de Coimbra, a iniciativa convida visitantes de todas as idades a mergulharem numa experiência única, onde cada rua conta uma história e cada praça se transforma num cenário medieval.

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