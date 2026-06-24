Figueira da Foz

Centro de Respostas Integradas na Figueira da Foz vai continuar em novas instalações

24 de junho de 2026 às 17 h16
Fotografia: DR
AMV / Lusa
Autor
AMV / Lusa
AMV / Lusa
Autor
AMV / Lusa

O Centro de Respostas Integradas (CRI) do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) vai continuar a funcionar na Figueira da Foz, mas em novas instalações, garantiu à agência Lusa aquele organismo.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, o ICAD adiantou que, com a Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, foi possível encontrar uma alternativa ao atual espaço, que foi vendido.

A partir de 03 de agosto, os serviços vão passar a ficar situados na Rua Vasco da Gama, n.º 124 A, na Figueira da Foz, no edifício do Centro de Diagnóstico Pneumológico, popularmente conhecido por BCG.

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

“O acordo entre ICAD e o município da Figueira da Foz foi alcançado na tarde desta última terça-feira, depois de terem sido realizadas reuniões e visitas de trabalho a espaços que se encontravam atualmente disponíveis na cidade”, refere a nota.

O ICAD sublinha que após o entendimento institucional “está garantida a continuidade de respostas a uma população vulnerável que necessita de apoio especializado em comportamentos aditivos, com ou sem substâncias”.

“Ao mesmo tempo, estão asseguradas, também, as condições e os postos de trabalhos dos membros da equipa de saúde”, acrescenta aquele organismo.

Além da Figueira da Foz, o polo do CRI abrange Cantanhede, Mira, Arazede, Montemor-o-Velho, Pereira do Campo, Soure e Tocha, no distrito de Coimbra, acompanhando cerca de meio milhar de utentes.

Os CRI têm capacidade de resposta de apoio clínico médico, de enfermagem, psicológico e social, com o objetivo da reinserção social e redução de riscos para os utentes e sociedade.

Na terça-feira, o PCP tinha alertado que a indefinição que pairava sobre o polo do CRI da Figueira da Foz podia colocar em risco a sua intervenção.

Segundo um comunicado dos comunistas, naquela data não era conhecida nenhuma alternativa ao funcionamento daquele centro, cujas instalações terão sido vendidas e obrigam a equipa de intervenção a sair até agosto.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de junho

Centro de Respostas Integradas na Figueira da Foz vai continuar em novas instalações
24 de junho

Municípios pedem financiamento para obras que não ficam concluídas no fim do PRR
24 de junho

Pedro Solá deixa comando técnico do União 1919
24 de junho

Avançado francês Illies Faure é o primeiro reforço da Académica para a época 2026/27

Figueira da Foz

Centro de Respostas Integradas na Figueira da Foz vai continuar em novas instalações

O areal urbano deve ser transformado num centro desportivo e de lazer?

Santana Lopes abandona reunião de câmara indignado com o PS