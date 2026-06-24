Centro de Respostas Integradas na Figueira da Foz vai continuar em novas instalações

O Centro de Respostas Integradas (CRI) do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) vai continuar a funcionar na Figueira da Foz, mas em novas instalações, garantiu à agência Lusa aquele organismo.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, o ICAD adiantou que, com a Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, foi possível encontrar uma alternativa ao atual espaço, que foi vendido.

A partir de 03 de agosto, os serviços vão passar a ficar situados na Rua Vasco da Gama, n.º 124 A, na Figueira da Foz, no edifício do Centro de Diagnóstico Pneumológico, popularmente conhecido por BCG.

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

“O acordo entre ICAD e o município da Figueira da Foz foi alcançado na tarde desta última terça-feira, depois de terem sido realizadas reuniões e visitas de trabalho a espaços que se encontravam atualmente disponíveis na cidade”, refere a nota.

O ICAD sublinha que após o entendimento institucional “está garantida a continuidade de respostas a uma população vulnerável que necessita de apoio especializado em comportamentos aditivos, com ou sem substâncias”.

“Ao mesmo tempo, estão asseguradas, também, as condições e os postos de trabalhos dos membros da equipa de saúde”, acrescenta aquele organismo.

Além da Figueira da Foz, o polo do CRI abrange Cantanhede, Mira, Arazede, Montemor-o-Velho, Pereira do Campo, Soure e Tocha, no distrito de Coimbra, acompanhando cerca de meio milhar de utentes.

Os CRI têm capacidade de resposta de apoio clínico médico, de enfermagem, psicológico e social, com o objetivo da reinserção social e redução de riscos para os utentes e sociedade.

Na terça-feira, o PCP tinha alertado que a indefinição que pairava sobre o polo do CRI da Figueira da Foz podia colocar em risco a sua intervenção.

Segundo um comunicado dos comunistas, naquela data não era conhecida nenhuma alternativa ao funcionamento daquele centro, cujas instalações terão sido vendidas e obrigam a equipa de intervenção a sair até agosto.