Peregrino atropelado por comboio em Coimbra

Vítima integrava grupo oriundo da zona norte do país e seguia rumo a Fátima

Um homem com cerca de 66 anos foi ontem atropelado por um comboio, em Coimbra, quando seguia a pé rumo a Fátima.

Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, a vítima integrava um grupo de cerca de seis dezenas de elementos, oriundo da zona norte do país, e foi atingida pelo Alfa Pendular, na passagem de nível do Loreto, localizada nas traseiras da fábrica Plural.

Em declarações aos jornalistas, Paulo Palrilha, comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), revelou que a corporação recebeu “um alerta para um acidente rodoviário, junto à passagem de nível do Loreto”.

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