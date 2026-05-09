Coimbra

Peregrino atropelado por comboio em Coimbra

09 de maio de 2026 às 07 h45
Acidente aconteceu na passagem de nível do Loreto | Fotografia: DB-Pedro Filipe Ramos
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Vítima integrava grupo oriundo da zona norte do país e seguia rumo a Fátima

Um homem com cerca de 66 anos foi ontem atropelado por um comboio, em Coimbra, quando seguia a pé rumo a Fátima.
Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, a vítima integrava um grupo de cerca de seis dezenas de elementos, oriundo da zona norte do país, e foi atingida pelo Alfa Pendular, na passagem de nível do Loreto, localizada nas traseiras da fábrica Plural.
Em declarações aos jornalistas, Paulo Palrilha, comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), revelou que a corporação recebeu “um alerta para um acidente rodoviário, junto à passagem de nível do Loreto”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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