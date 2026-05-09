Oficina-Museu Nunes Pereira recebeu visita da ACAPO

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A Oficina‑Museu Nunes Pereira, instalada no Seminário Maior de Coimbra e atualmente dedicada à exposição “Nunes Pereira e o Traço: 1927–2001”, recebeu na passada quinta-feira, a delegação de Coimbra da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. A iniciativa integrou o programa “Tateando o Museu”, desenvolvido desde 2010 pelo Museu Nacional Machado de Castro para promover o acesso inclusivo à arte e ao património.

A visita contou com a presença do coordenador do programa, Carlos Santos, e da coordenadora de Acessibilidade e Inclusão do Museu Nacional Machado de Castro, Virgínia Gomes. A sessão foi conduzida em articulação com Cidália Santos, responsável pela Oficina‑Museu, que mediou uma experiência adaptada às necessidades específicas do grupo.

A ação privilegiou a audiodescrição das peças expostas, complementada pelo contacto tátil com reproduções em relevo de algumas obras da mostra temporária e com o manuseamento orientado das matrizes de xilogravura dos “Contos de Fajão”, núcleo permanente daquele espaço museológico. O objetivo foi proporcionar uma aproximação sensorial ao universo artístico de Nunes Pereira, reforçando práticas de fruição cultural acessíveis a pessoas cegas e com baixa visão.

A iniciativa sublinhou a importância de criar experiências museográficas inclusivas, aproximando a arte de todos os cidadãos e promovendo a participação plena de públicos com diferentes necessidades.

Esta visita integrou o programa comemorativo dos 120 anos do nascimento e dos 25 anos da morte de Nunes Pereira, ciclo evocativo que decorre até 9 de dezembro.