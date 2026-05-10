DesportoModalidades

FC Porto campeão europeu de hóquei em patins pela quarta vez

10 de maio de 2026 às 20 h06
Dragões venciam por 2-0 ao intervalo | Fotografia: FC Porto Sports
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

O FC Porto sagrou-se hoje campeão europeu de hóquei em patins, depois de vencer o FC Barcelona, recordista de títulos, por 3-1, na final disputada em Coimbra, dando o quarto título consecutivo a equipas portuguesas.

Rafa (02), Gonçalo Alves (08) e Telmo Pinto (45) marcaram os golos dos ‘dragões’, que tinham perdido a final da última temporada frente ao Óquei de Barcelos, com Alabart (28) a reduzir para os catalães, de penálti.

O FC Porto igualou o Sporting como a equipa portuguesa com mais títulos, ao chegar ao quarto troféu, ainda muito longe dos 22 do FC Barcelona, que não vence a prova desde 2017/18.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de maio

Belenenses derrota Varzim e contas da subida ficam adiadas para a semana
10 de maio

FC Porto campeão europeu de hóquei em patins pela quarta vez
10 de maio

O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos
10 de maio

Autocaravana fica presa no túnel de Coimbra B

Desporto

Belenenses derrota Varzim e contas da subida ficam adiadas para a semana

FC Porto campeão europeu de hóquei em patins pela quarta vez

O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos

Modalidades

FC Porto campeão europeu de hóquei em patins pela quarta vez

Rali de Portugal: Thierry Neuville vence prova lusa pela segunda vez

Benfica derrotado pelo Esneca Fraga na final da ‘Champions’ feminina de hóquei em patins em Coimbra