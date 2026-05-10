FC Porto campeão europeu de hóquei em patins pela quarta vez

O FC Porto sagrou-se hoje campeão europeu de hóquei em patins, depois de vencer o FC Barcelona, recordista de títulos, por 3-1, na final disputada em Coimbra, dando o quarto título consecutivo a equipas portuguesas.

Rafa (02), Gonçalo Alves (08) e Telmo Pinto (45) marcaram os golos dos ‘dragões’, que tinham perdido a final da última temporada frente ao Óquei de Barcelos, com Alabart (28) a reduzir para os catalães, de penálti.

O FC Porto igualou o Sporting como a equipa portuguesa com mais títulos, ao chegar ao quarto troféu, ainda muito longe dos 22 do FC Barcelona, que não vence a prova desde 2017/18.