Benfica derrotado pelo Esneca Fraga na final da ‘Champions’ feminina de hóquei em patins em Coimbra
Duelo ibérico ficou 4-1 para as espanholas
O Benfica foi hoje derrotado por 4-1 pelas espanholas do Esneca Fraga na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, e falhou a conquista do título, que lhe foge desde 2014/15.
Em Coimbra, a formação espanhola chegou ao intervalo com dois golos de vantagem, ambos apontados por Adriana Soto, com o Benfica a reduzir na segunda parte, por Sara Roces, mas o Esneca Fraga voltou a aumentar a vantagem com tentos de Carla Fontdeglòria e María Sanjurjo.
Com este triunfo, o Esneca Fraga conquista a competição pela segunda vez, depois de já terem vencido em 2023/24, enquanto o Benfica continua com um cetro, em 2014/15, o único que não foi conseguido por formações espanholas.