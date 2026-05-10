Incêndio habitacional faz três feridos em Maiorca

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A manhã de hoje ficou marcada por um incêndio que causou três feridos ligeiros em Maiorca, no concelho da Figueira da Foz. O incidente ocorreu por volta das 08H30, na rua Manuel Pinto da Costa, numa moradia de dois andares.

À chegada ao local, os Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz depararam-se com chamas ativas no piso térreo de uma moradia de dois andares e muito fumo.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, Wilson Gomes, revelou que na habitação vivem três pessoas – um homem de 40 anos, uma mulher de 35 anos e uma criança de cinco anos. Quando os operacionais chegaram à habitação, o agregado familiar – pai, mãe e filho – já estava fora da residência.

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