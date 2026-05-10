Académica subiu ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Feminina

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A equipa de basquetebol feminina da Académica garantiu ontem a subida ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Feminina, após ter vencido a formação do Marítimo por 84 – 62, no segundo jogo das meias finais da prova.

No primeiro jogo, as de Coimbra tinham perdido por seis pontos (59 – 53), mas no jogo de ontem a vitória das estudantes foi bem mais folgada, com uma diferença pontual de 22 pontos.

Karissa Kajorinne e Abby Miller foram os principais destaques ofensivos da equipa de Coimbra, marcado, cada uma, 17 pontos. A última juntou ainda 15 ressaltos, seis assistências e três ressaltos.

Com esta vitória, a AAC junta-se assim aos Olivais na 1.ª divisão de basquetebol (segunda divisão – a primeira divisão é a Liga Betclic feminina).