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FC Porto defronta Barcelona na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins

10 de maio de 2026 às 10 h14
Final está a decorrer no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra | Fotografia: CMC
Agência Lusa
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Agência Lusa

O FC Porto vai defrontar hoje, em Coimbra, na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, os espanhóis do Barcelona, depois de as duas equipas terem ultrapassado sábado Óquei de Barcelos e Benfica, respetivamente.

Depois de igualdades 2-2 no tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento, os ‘azuis e brancos’ superaram nas grandes penalidades o detentor do troféu por 3-1, enquanto, no outro jogo, o Benfica não conseguiu ultrapassar o Barcelona, perdendo por 4-3.

A final está agendada para as 18H00, no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.

 

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Na competição feminina, o Benfica garantiu a presença na final ao derrotar nas meias-finais as espanholas Telecable Gijon por 5-2, defrontando no encontro decisivo as também espanholas do Esneca Fraga, em jogo agendado para as 12H00.

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