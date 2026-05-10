FC Porto defronta Barcelona na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins

O FC Porto vai defrontar hoje, em Coimbra, na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, os espanhóis do Barcelona, depois de as duas equipas terem ultrapassado sábado Óquei de Barcelos e Benfica, respetivamente.

Depois de igualdades 2-2 no tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento, os ‘azuis e brancos’ superaram nas grandes penalidades o detentor do troféu por 3-1, enquanto, no outro jogo, o Benfica não conseguiu ultrapassar o Barcelona, perdendo por 4-3.

A final está agendada para as 18H00, no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.

Na competição feminina, o Benfica garantiu a presença na final ao derrotar nas meias-finais as espanholas Telecable Gijon por 5-2, defrontando no encontro decisivo as também espanholas do Esneca Fraga, em jogo agendado para as 12H00.