Académica pode garantir hoje no sofá a subida à segunda liga

10 de maio de 2026 às 13 h16
António Cerca Martins
A Académica pode hoje garantir, no sofá, a subida à segunda liga. As contas são fáceis de fazer: se o Belenenses não vencer na deslocação à Póvoa de Varzim, no jogo contra o Varzim, a Briosa garante automaticamente a subida ao segundo escalão de futebol em Portugal.

Com o empate de ontem em Mafra (3-3), a equipa liderada por António Barbosa atingiu os 25 pontos em 13 jogos disputados, quando falta apenas uma jornada para jogar na Liga 3. Ora, o Belenenses, quando tem seis pontos ainda em disputa e dois jogos por realizar, conta com 20 pontos.

Ora, caso o Belenenses não reduza a distância pontual de cinco para dois pontos, com a vitória frente ao Varzim (jogo com início às 19H30), fica automaticamente impossibilitado de atingir os estudantes.

Por outro lado, se a turma de Belém vencer na Póvoa, entrará na última jornada a dois pontos da Briosa e ainda com possibilidade de se apurar diretamente para a segunda liga. No entanto, nesse cenário, teria que vencer também na última jornada e esperar que a Académica não vencesse, em casa, o Trofense.

