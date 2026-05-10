Académica pode garantir hoje no sofá a subida à segunda liga
A Académica pode hoje garantir, no sofá, a subida à segunda liga. As contas são fáceis de fazer: se o Belenenses não vencer na deslocação à Póvoa de Varzim, no jogo contra o Varzim, a Briosa garante automaticamente a subida ao segundo escalão de futebol em Portugal.
Com o empate de ontem em Mafra (3-3), a equipa liderada por António Barbosa atingiu os 25 pontos em 13 jogos disputados, quando falta apenas uma jornada para jogar na Liga 3. Ora, o Belenenses, quando tem seis pontos ainda em disputa e dois jogos por realizar, conta com 20 pontos.
Ora, caso o Belenenses não reduza a distância pontual de cinco para dois pontos, com a vitória frente ao Varzim (jogo com início às 19H30), fica automaticamente impossibilitado de atingir os estudantes.
Por outro lado, se a turma de Belém vencer na Póvoa, entrará na última jornada a dois pontos da Briosa e ainda com possibilidade de se apurar diretamente para a segunda liga. No entanto, nesse cenário, teria que vencer também na última jornada e esperar que a Académica não vencesse, em casa, o Trofense.