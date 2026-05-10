Rali de Portugal: Thierry Neuville vence prova lusa pela segunda vez
Piloto belga já tinha vencido a prova em 2018
O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) venceu hoje a 59.ª edição do Rali de Portugal, sexta ronda da temporada, repetindo o feito conseguido pela primeira vez em 2018.
O campeão mundial de 2024 herdou o comando à entrada para a última especial, após um furo do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), garantindo o triunfo com 16,3 segundos de vantagem sobre o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) e 29,1 sobre o britânico Elfyn Evans (Hyundai i20).
Com estes resultados, Evans reforçou a liderança do campeonato, com 123 pontos contra os 111 do segundo classificado, o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que hoje foi quinto classificado.