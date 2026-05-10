DesportoModalidades

Rali de Portugal: Thierry Neuville vence prova lusa pela segunda vez

10 de maio de 2026 às 14 h28
Piloto belga já tinha vencido a prova em 2018 | Fotografia: Rali de Portugal
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) venceu hoje a 59.ª edição do Rali de Portugal, sexta ronda da temporada, repetindo o feito conseguido pela primeira vez em 2018.

O campeão mundial de 2024 herdou o comando à entrada para a última especial, após um furo do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), garantindo o triunfo com 16,3 segundos de vantagem sobre o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) e 29,1 sobre o britânico Elfyn Evans (Hyundai i20).

Com estes resultados, Evans reforçou a liderança do campeonato, com 123 pontos contra os 111 do segundo classificado, o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que hoje foi quinto classificado.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de maio

O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos
10 de maio

Autocaravana fica presa no túnel de Coimbra B
10 de maio

Rali de Portugal: Thierry Neuville vence prova lusa pela segunda vez
10 de maio

Benfica derrotado pelo Esneca Fraga na final da ‘Champions’ feminina de hóquei em patins em Coimbra

Desporto

O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos

Rali de Portugal: Thierry Neuville vence prova lusa pela segunda vez

Benfica derrotado pelo Esneca Fraga na final da ‘Champions’ feminina de hóquei em patins em Coimbra

Modalidades

Rali de Portugal: Thierry Neuville vence prova lusa pela segunda vez

Benfica derrotado pelo Esneca Fraga na final da ‘Champions’ feminina de hóquei em patins em Coimbra

Académica subiu ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Feminina