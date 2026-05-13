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Força Aérea volta a realizar perto da Figueira da Foz missão com F-16M

13 de maio de 2026 às 13 h21
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Redação Diário as Beiras
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Redação Diário as Beiras

A Força Aérea realiza hoje, durante a tarde, entre as 16H00 e as 17H30, uma missão de manutenção com F-16M, nas proximidades da Figueira da Foz, na qual será ultrapassada a barreira do som.

Em comunicado enviado à imprensa, “apesar de serem adotadas medidas mitigadoras que cause menor impacto, dependendo das condições atmosféricas, poderá verificar-se uma maior propagação das ondas de choque, tornando o fenómeno potencialmente audível e percetível à superfície”.

Segundo a Força Aérea, “dada a proximidade com o concelho da Figueira da Foz, os efeitos também poderão ser audíveis nas freguesias nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Mira e Cantanhede”.

Ainda de acordo com a nota, “a Força Aérea reitera que a missão será realizada sob todos os critérios de segurança, sem qualquer situação de risco para a população”, reafirmando que estas missões são essenciais para garantir a prontidão e eficácia dos meios aéreos nacionais na salvaguarda do espaço aéreo, encontrando-se permanentemente assegurado o controlo rigoroso de toda a operação.

Recorde-se que há duas semanas foi registado um barulho de “explosão” na Figueira da Foz, verificando-se depois ter-se tratado de uma missão semelhante à realizada no dia de hoje.

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