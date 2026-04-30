Mira

Praia de Mira é única do mundo a hastear a Bandeira Azul durante 40 anos consecutivos

30 de abril de 2026 às 13 h15
Praia de Mira | Fotografia: Município de Mira
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A Praia de Mira é a única do mundo a hastear a Bandeira Azul durante 40 anos consecutivos. A Praia do Poço da Cruz celebra também os 20 anos com este galardão. A Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) realizou hoje, no Aquário Vasco da Gama, em Lisboa, a apresentação dos locais distinguidos com a Bandeira Azul.

Através das redes sociais, o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, mostrou-se orgulhoso deste marco. “São quatro décadas de compromisso com a qualidade ambiental, a segurança, os serviços e a valorização do nosso território. Um trabalho contínuo que envolve muitas pessoas, desde os funcionários da autarquia e da Junta de Freguesia Praia de Mira, passando por instituições e toda a comunidade”, escreveu o autarca.

A cerimónia de hastear a bandeira está agendada para o dia 8 de junho (segunda-feira). Esta será a primeira cerimónia da bandeira azul em 2026.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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