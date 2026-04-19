Motociclista despista-se em Mira e fica ferido com gravidade

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um homem com cerca de 50 anos ficou hoje ferido com gravidade, na sequência de um despiste de mota, no lugar de Casal de São Tomé, no concelho de Mira.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Mira, à chegada ao local, os operacionais depararam-se com um despiste de motociclo, do qual resultou com ferido grave. A vítima apresentava politraumatismos.

O alerta foi dado pelas 11H36 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Mira com dois veículos e nove operacionais, a SIV de Cantanhede e a VMER do Hospital Distrital da Figueira da Foz que prestaram assistência à vítima e procederam à sua estabilização.

A GNR de Mira e da Tocha estiveram no local e tomaram conta da ocorrência.