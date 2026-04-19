Mira

Motociclista despista-se em Mira e fica ferido com gravidade

19 de abril de 2026 às 16 h06
Estiveram no local 17 operacionais e sete viaturas | Fotografia: BV Mira
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um homem com cerca de 50 anos ficou hoje ferido com gravidade, na sequência de um despiste de mota, no lugar de Casal de São Tomé, no concelho de Mira.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Mira, à chegada ao local, os operacionais depararam-se com um despiste de motociclo, do qual resultou com ferido grave. A vítima apresentava politraumatismos.

O alerta foi dado pelas 11H36 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Mira com dois veículos e nove operacionais, a SIV de Cantanhede e a VMER do Hospital Distrital da Figueira da Foz que prestaram assistência à vítima e procederam à sua estabilização.

A GNR de Mira e da Tocha estiveram no local e tomaram conta da ocorrência.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de abril

Filipe Albuquerque desiste no campeonato de resistência dos EUA
19 de abril

Paula Neves e Gabriel Ribeiro vencem “Wildfire Challenge”
19 de abril

Motociclista despista-se em Mira e fica ferido com gravidade
19 de abril

Exposição Caixa Osso na Antiga gráfica de Coimbra no Seminário Maior (fotogaleria)

Mira

Motociclista despista-se em Mira e fica ferido com gravidade

Mirense Isabel Capeloa Gil designada para o Conselho de Estado

Intermarché de Mira tem, para já, o preço mais baixo nos combustíveis