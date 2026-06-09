Figueira da Foz

Alunos figueirenses criam startup inovadora

09 de junho de 2026 às 18 h28
Filipa Caldeira e Rodrigo Castelo Branco | Foto DR
Jot’Alves
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Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Os alunos do 12.º ano da Escola Secundária Joaquim de Carvalho Rodrigo Castelo Branco e Filipa Caldeira conquistaram o segundo lugar no concurso de empreendedorismo Step Up to Startup com a criação da startup Festway.

Nota publicada nas redes sociais daquela escola da Figueira da Foz acrescenta que o projeto dos dois jovens figueirenses, já disponível online (www.festway.pt), “resolve toda a logística de quem vai a festivais e grandes eventos numa só plataforma”.

“Em vez de navegar por múltiplos sites para tratar de alojamento, transporte, bilhetes e experiências”, indica a nota, a Festway “agrega tudo numa única reserva, de forma totalmente integrada”.

A nota destaca ainda que a plataforma, “em vez de pesquisar por cidade ou por distância em quilómetros, pesquisa-se pelo evento, e os alojamentos aparecem ordenados pelo tempo real em minutos até ao recinto”.

Por outro lado, avança ainda, “integra as rotas e horários de transporte e apresenta vantagens para os anfitriões, como seguros especializados, um sistema de verificação e avaliação dos festivaleiros e limpeza pós-estadia integrada.

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