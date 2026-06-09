Figueira da Foz

Estudantes do Instituto Superior Miguel Torga no Intercultural Surf for Kids

09 de junho de 2026 às 19 h01
Evento realizou-se na Praia do Cabedelo | Foto ADMS
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A quinta edição do Intercultural Surf for Kids, que decorreu na Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, contou com a colaboração de alunos do Instituto Superior Miguel Torga.

A iniciativa, gratuita, proporcionou experiências de batismo de surf a crianças de 15 nacionalidades distintas, visando promover a integração e o desenvolvimento comunitário através da prática desportiva e do convívio cultural. Juntou cerca de 400 pessoas, incluindo organizadores e voluntários.

O Intercultural Surf for Kids é organizado pela Associação de Desenvolvimento Mais Surf (ADMS) e pela Associação de Marketing e Promoção Turística.

“O encontro destinou-se especificamente a crianças dos cinco aos 10 anos e às suas famílias, residentes no concelho da Figueira da Foz. A edição deste ano destacou-se pela participação de cidadãos de países como Angola, Argentina, Brasil, Canadá, Holanda, Índia, Inglaterra, Nepal, Paquistão, Rússia, São Tomé e Príncipe, Sérvia, Suécia, Ucrânia e Portugal, num reflexo direto da diversidade demográfica da região”, frisa nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo Instituto Superior Miguel Torga.

Para além do “contacto com as ondas”, destaca a nota, “a iniciativa englobou um programa focado na sustentabilidade e na partilha intercultural, no qual os estudantes do  Instituto Superior Miguel Torga prestaram apoio operacional e humano”.

O evento incluiu um almoço comunitário com pratos típicos de várias nacionalidades e o contributo de cidadãos residentes e chefs, a artística Nadar ao Vento e a ação pedagógica Ciclo Urbano da Água, dinamizada pela Águas da Figueira.

“O envolvimento da comunidade estudantil em iniciativas deste cariz reflete o nosso compromisso institucional com a cidadania e a intervenção comunitária. A promoção do desporto e da partilha cultural são ferramentas de coesão social, e a integração dos nossos alunos nestes contextos é estruturante para o seu percurso formativo e humano,” defende a direção do Instituto Superior Miguel Torga , citada na nota.

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