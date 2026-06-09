Coimbra

Câmara de Coimbra aprova regulamento do Prémio Artur Paredes

09 de junho de 2026 às 18 h03
Agência Lusa
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Câmara de Coimbra aprovou hoje por unanimidade a versão final do Regulamento Municipal do Prémio Artur Paredes, que irá distinguir trabalhos de Guitarra de Coimbra, após terminado o período de consulta pública sem contributos.

“O nome do prémio homenageia a figura de Artur Paredes e foca-se na Guitarra de Coimbra”, disse hoje a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, na reunião do executivo.

A proposta tem ainda de ser apreciada e votada em Assembleia Municipal.

O projeto de regulamento esteve em consulta pública entre 15 de abril e 27 de maio, período durante o qual não foram recebidos contributos, sugestões ou pronúncias, segundo a informação dos serviços municipais, tendo a proposta mantido a redação que já tinha sido aprovada pelo executivo.

O procedimento para a elaboração do Regulamento Municipal do Prémio Artur Paredes (Guitarra de Coimbra) foi iniciado por deliberação unânime da Câmara Municipal, na reunião de 18 de fevereiro.

Segundo a autarquia, o Prémio Artur Paredes destina-se a distinguir trabalhos de Guitarra de Coimbra editados em formato CD, com um mínimo de 10 temas instrumentais e distribuição comercial, lançados nos dois anos civis anteriores à atribuição do prémio.

A proposta de regulamento estipula que a maioria das peças incluídas nos trabalhos candidatos deverá ser original.

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