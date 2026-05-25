Preço dos imóveis comerciais regista subida recorde de 10,1% em 2025 – INE

Os preços dos imóveis comerciais aumentaram 10,1% em 2025, mais 5,4 pontos percentuais face à variação de 2024 e a maior subida desde que há registo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Este foi o aumento de preços das propriedades comerciais mais elevado desde o início da série, mantendo-se, contudo, a um nível inferior ao observado nos imóveis residenciais (17,6%)”, nota o INE no destaque publicado hoje com os dados de 2025 do Índice de Preços das Propriedades Comerciais (IPPCom).

Segundo o instituto estatístico, o mercado residencial, cujo comportamento é descrito pela evolução do Índice de Preços da Habitação (IPHab), “apresentou um aumento dos preços superior ao das propriedades comerciais, tal como sucedeu nos últimos anos”.