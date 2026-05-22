Agir/ Negócios

Novos SUV elétricos da Mercedes GLC e GLB foram ontem apresentados em Coimbra com dois dias de test-drive

22 de maio de 2026 às 09 h45
O novo GLC elétrico tem autonomia até 713 quilómetros | Foto: D.R.
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Foram ontem à noite apresentados no Convento São Francisco os dois novos modelos Mercedes-Benz GLC elétrico e GLB, este disponível em modos elétrico e híbrido.

A iniciativa do concessionário oficial Sodicentro destaca que é o “compromisso da marca com a mobilidade sustentável e a excelência tecnológica”. Os modelos foram apresentados num evento exclusivo.

Entretanto, hoje e amanhã, a Sodicentro promove um evento de “portas abertas”, hoje, entre as14H30 e as 19H30, e amanhã, entre as 9H30 e as 19H30. É no Parque do Exploratório de Coimbra, com test-drive de todos os modelos disponíveis.

Ler mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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