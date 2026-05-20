Agir/ Negócios

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra reforça proximidade com Balcão 24 na Adémia

20 de maio de 2026 às 09 h45
Serviço de selfbanking permite aos clientes aceder a um vasto conjunto de operações bancárias | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira
José Armando Torres
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José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Sobem para três os B24 existentes no concelho

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) de Coimbra disponibiliza o Balcão 24 (B24) na agência de Adémia, um serviço de selfbanking, assente numa rede interna de equipamentos ATM próprios, que permite aos clientes aceder, de forma autónoma, a um vasto conjunto de operações bancárias.
A agência da Adémia junta-se às de Nogueiras e de Coimbra-sede, passando assim a existir três balcões B24 no concelho.
“Este reforço representa uma aposta na proximidade, aumentando o acesso a soluções bancárias convenientes, autónomas e adaptadas às exigências de um contexto cada vez mais digital”, refere a instituição bancária em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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