Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra reforça proximidade com Balcão 24 na Adémia

Sobem para três os B24 existentes no concelho

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) de Coimbra disponibiliza o Balcão 24 (B24) na agência de Adémia, um serviço de selfbanking, assente numa rede interna de equipamentos ATM próprios, que permite aos clientes aceder, de forma autónoma, a um vasto conjunto de operações bancárias.

A agência da Adémia junta-se às de Nogueiras e de Coimbra-sede, passando assim a existir três balcões B24 no concelho.

“Este reforço representa uma aposta na proximidade, aumentando o acesso a soluções bancárias convenientes, autónomas e adaptadas às exigências de um contexto cada vez mais digital”, refere a instituição bancária em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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