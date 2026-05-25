Pampilhosa da Serra

Fim de semana a caminhar e a viver a natureza na Pampilhosa da Serra

25 de maio de 2026 às 11 h48
Dezenas de pessoas participaram na iniciativa | Foyo: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Dezenas de aventureiros, amantes de caminhadas, de atividade física e do contacto com a natureza, participaram em mais uma edição do festival Walking Weekend, que anualmente anima o concelho da Pampilhosa da Serra.

Para trás ficaram três dias de aventura, para todos os gostos, por entre paisagens e cenários deslumbrantes. Tudo isto envolto em ambiente “familiar”, sempre acompanhado de sabores irresistíveis e muitas surpresas. “O Walking Weekend é mais do que um festival de caminhadas, é um festival de emoções!”, como prometia a organização.

O evento teve, como sempre, total apoio da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, cujo presidente marcou presença na sessão de boas-vindas aos participantes, que decorreu no Mercado Municipal, na sexta-feira à noite.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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