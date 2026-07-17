Figueira da Foz

Sting leva Figueira da Foz ao rubro

17 de julho de 2026 às 23 h00
Sting em concerto na Praia do Relógio | Foto DB - JA
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O “Alien” inglês aterrou esta noite na Praia do Relógio com um concerto do outro mundo e fez parar o tempo para as 25 mil pessoas do recinto e talvez mais do que outras tantas no resto da cidade.

Os imortais não têm idade. No caso de Sting, o tempo tem servido para manter a essência e a voz dos tempos irreverentes dos The Police, acrescentando-lhe maturidade, qualidade e a sua discografia a solo.

Sting é jovem há 74 anos e há mais de 50 que partilha com o mundo – e que sorte este tem em ter o músico britânico! – uma coleção de canções intemporais.

O concerto desta noite colocou a Figueira da Foz no mapa internacional dos grandes espetáculos. Este sábado, no mesmo recinto, é a vez do escocês Lewis Capaldi dar espetáculo.

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