Várias escolas de Coimbra afixaram notas de exames nacionais já depois das 22H00
Foram várias as escolas de Coimbra que afixaram as notas dos exames nacionais de 11.º e 12º anos já depois das 22H00, mantendo as portas abertas até bem depois da hora normal de funcionamento.
Fonte do Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS que a Escola Secundária Avelar Brotero afixou as notas já depois das 22H00, tal como a Escola Secundária José Falcão, que se manteve aberta até depois das 23H00. A Escola Secundária D. Duarte abriu mesmo as suas portas por volta das 22H40, dando a possibilidade aos alunos de consultarem as notas dos exames.
Tal como estas escolas, o DIÁRIO AS BEIRAS sabe que também a Escola Secundária Infanta Dona Maria e o Colégio Rainha Santa Isabel disponibilizaram as notas depois das 22H00.
A mesma fonte da SPRC, estrutura que pertence à FENPROF, deu ainda conta de que “em todo o país, há milhares de exames com nota suspensa”, especialmente no exame de português.