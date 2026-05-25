Terminou o prazo do concurso público para obras na Circular Externa

O prazo da empreitada de requalificação do piso – em muito mau estado – da Circular Externa de Coimbra não deverá sofrer atrasos, com a autarquia em condições de escolher a empresa construtora em breve.

Embora dois dos concorrentes (Contec – Construção e Engenharia, e Prioridade – Construção de Vias de Comunicação) tivessem apresentado, durante o prazo em que decorreu o concurso público, propostas de alteração da fórmula de revisão de preços, os serviços municipais deram resposta positiva aos pedidos de esclarecimentos até 13 de maio, sem atrasar o processo, reavaliando a estrutura de custos dos trabalhos. Caso contrário, daria lugar a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas.

De acordo com as regras do concurso público, trata-se de reasfaltar um troço de 3,55 quilómetros da Circular Externa, com um preço base de 3,38 milhões de euros (a que acresce IVA), num prazo de 15 meses a contar da data de consignação, que deverá ter lugar no último trimestre deste ano.

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