Coimbra

Terminou o prazo do concurso público para obras na Circular Externa

25 de maio de 2026 às 11 h13
De acordo com o que está escrito no concurso público, trata-se de reasfaltar um troço de 3,55 quilómetros. Foto: Ana Catarina Ferreira
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

O prazo da empreitada de requalificação do piso – em muito mau estado – da Circular Externa de Coimbra não deverá sofrer atrasos, com a autarquia em condições de escolher a empresa construtora em breve.
Embora dois dos concorrentes (Contec – Construção e Engenharia, e Prioridade – Construção de Vias de Comunicação) tivessem apresentado, durante o prazo em que decorreu o concurso público, propostas de alteração da fórmula de revisão de preços, os serviços municipais deram resposta positiva aos pedidos de esclarecimentos até 13 de maio, sem atrasar o processo, reavaliando a estrutura de custos dos trabalhos. Caso contrário, daria lugar a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas.

De acordo com as regras do concurso público, trata-se de reasfaltar um troço de 3,55 quilómetros da Circular Externa, com um preço base de 3,38 milhões de euros (a que acresce IVA), num prazo de 15 meses a contar da data de consignação, que deverá ter lugar no último trimestre deste ano.

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