Brancos e rosés da Bairrada foram “estrelas” no sábado

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Os Paços do Concelho de Cantanhede foram invadidos, sábado, pelos aromas e sabores da Região da Bairrada. No centro das atenções estiveram os vinhos brancos e rosés, num certame que contou com cerca de 20 produtores da região, com mais de 80 referências de vinhos brancos, rosés e espumantes.

Para além dos vinhos, produtos típicos como o Bolo de Ançã, os Tremoços de Cadima ou o Leitão da Bairrada foram também degustados. A organização foi do Município de Cantanhede, Rota da Bairrada e Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM).

Para a presidente do Município de Cantanhede e da RM Coimbra-CIM, Helena Teodósio, este evento permite que “mais pessoas novas” possam entrar “no processo de produtores de vinhos”. Com a casta Baga como referência, os vinhos têm apresentado “cada vez mais qualidade e diversidade” e a região tem, atualmente, mais gente envolvida na produção de vinho.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS