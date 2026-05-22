Cantanhede

Proteção Civil de Cantanhede sensibilizou estudantes

22 de maio de 2026 às 07 h45
Alunos estiveram em contacto com operacionais e viaturas dos bombeiros | Fotografia: Município de Cantanhede
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Ação envolveu três dezenas de alunos do 1.º Ciclo da EB1 de Corticeiro de Cima

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Cantanhede (SMPC), em colaboração com a GNR e bombeiros locais, dinamizou, na última terça-feira, um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos mais de 30 alunos do 1.º Ciclo da EB1 de Corticeiro de Cima.
Numa publicação na rede social Facebook, o município explica que as atividades foram realizadas no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e decorreram ao ar livre, organizadas em quatro momentos distintos: trajeto em bicicleta e a pé entre a escola e o Campo de Futebol de Corticeiro de Cima, acompanhado pela GNR e pelo SMPC; gincana de segurança rodoviária em ambiente controlado; sensibilização sobre o Kit de Emergência Familiar; e mostra de viatura dos bombeiros e sensibilização para a prevenção de incêndios rurais.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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