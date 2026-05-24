Afonso Eulálio mantém a camisola branca e o segundo lugar no Giro

O ciclista Afonso Eulálio manteve hoje a camisola branca, referente ao melhor jovem em prova, e o segundo lugar na classificação geral na Volta a Itália.

A etapa de hoje não teve mudanças na classificação geral, tendo sido vencida pelo ciclista norueguês Fredrik Dversnes (Uno-X). A Volta à Itália de 2026 continua a ser liderada pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), seguido do figueirense.

Dversnes, de 29 anos, completou em 03:03.18 horas os 157 quilómetros entre Voghera e Milão, impondo-se sobre a meta aos italianos Mirco Maestri (Polti) e Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), companheiros de uma fuga bem-sucedida, que terminaram no segundo e terceiro lugares no final do circuito na cidade milanesa, respetivamente, com o mesmo tempo do norueguês.

Na segunda-feira, o pelotão do Giro beneficia do terceiro e último dia de descanso, antes de disputar a 16.ª etapa, na terça-feira, entre Bellinzona e Carì, nos Alpes suíços, na extensão de 113 quilómetros, com a chegada a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.