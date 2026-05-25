Coimbra

Reaberto acesso à Alta e estacionamento do Mercado D. Pedro V após estabilização da Cerca de Santo Agostinho

25 de maio de 2026 às 17 h19
Fotogradia: Município de Coimbra
Redação Diário as Beiras
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Redação Diário as Beiras

Reabriram hoje, ao início da tarde, o estacionamento superior do Mercado Municipal D. Pedro V bem como o acesso à Alta pela rua da Fonte Nova após a conclusão da intervenção de estabilização provisória realizada na Cerca de Santo Agostinho, na sequência do deslizamento de terras provocado pela depressão “Kristin”

Segundo o município, “esta reabertura repõe um acesso fundamental à Alta da cidade, garantindo as condições de segurança necessárias à circulação naquela zona”.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a autarquia refere que “a reabertura foi acompanhada pelos vereadores Ricardo Lino e Luís Filipe, bem como pelos serviços técnicos municipais, após validação das condições necessárias à circulação automóvel e pedonal nesta zona do centro histórico”.

Ainda de acordo com o documento, “a intervenção realizada permitiu remover detritos, proceder ao reperfilamento do talude e executar trabalhos de contenção provisória no muro da Rua da Fonte Nova, criando as condições de estabilidade que permitem agora a reabertura da circulação”. Ainda assim, mantém-se identificada a necessidade de intervenção futura num muro localizado entre o início da rua da Fonte Nova e o estacionamento superior do Mercado Municipal D. Pedro V. No entanto, essa situação não compromete as condições de segurança atualmente existentes nem a circulação naquela zona, razão pela qual já foi hoje reaberta ao trânsito.

Segundo a câmara municipal, “nos próximos dois dias, a rua Martins de Carvalho estará temporariamente encerrada para realização de trabalhos a cargo da Águas de Coimbra”.

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