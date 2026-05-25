CoimbraQueima das Fitas '26

Cartolas e bengalas trouxeram nova cor ao recinto da Queima

25 de maio de 2026 às 20 h31
Cartolados marcaram presença na Praça da Canção após o cortejo | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O recinto ganhou na noite de domingo mais cor. As cartolas e as bengalas dos finalistas invadiram a praça da Canção. Azuis, vermelhas, amarelas ou roxas são alguns dos exemplos das cores das cartolas e bengalas que os finalistas utilizam desde o dia de domingo. As cores não são ao acaso. São representativas das faculdades e escolas que os estudantes frequentam.

No domingo, depois de um cortejo com animação, espírito académico e muita cerveja à mistura, o recinto demorou mais a encher. Havia que repor energia, mas foram muitos os que conseguiram “renovar” a capa e batina, trazendo-as vestidas apenas umas horas depois do cortejo. Com a cartola e a bengala, veio também o tradicional comprimento de parabéns por ser finalista – três bengaladas na cartola, três beijos e um pontapé no rabo.

Depois de um dia tão intenso, os “guerreiros” que foram ao parque da Canção para assistir ao concerto de Quim Barreiros tiveram de esperar até perto da 01H15. O músico começou o espetáculo a dar os parabéns à Académica pela subida de divisão. Depois foram os temas mais conhecidos do “tio Quim” a marcar, como já é da praxe, a atuação do artista que, na noite de domingo, subiu ao palco da Queima das Fitas pela 38.ª vez.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de maio

IP exige 26 mil euros aos pastores de ovelhas atropeladas por comboio
25 de maio

Acidente com cinco veículos faz dois feridos em Montemor-o-Velho
25 de maio

Cartolas e bengalas trouxeram nova cor ao recinto da Queima
25 de maio

Orquestra popular nasce nas Aldeias do Xisto aberta à participação de todos

Coimbra

Cartolas e bengalas trouxeram nova cor ao recinto da Queima

Orquestra popular nasce nas Aldeias do Xisto aberta à participação de todos

Reaberto acesso à Alta e estacionamento do Mercado D. Pedro V após estabilização da Cerca de Santo Agostinho

Queima das Fitas '26

Cartolas e bengalas trouxeram nova cor ao recinto da Queima

Queima das Fitas – Domingo (fotogaleria)

Coimbra: Festa imensa no Cortejo de uma vida