Cartolas e bengalas trouxeram nova cor ao recinto da Queima

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O recinto ganhou na noite de domingo mais cor. As cartolas e as bengalas dos finalistas invadiram a praça da Canção. Azuis, vermelhas, amarelas ou roxas são alguns dos exemplos das cores das cartolas e bengalas que os finalistas utilizam desde o dia de domingo. As cores não são ao acaso. São representativas das faculdades e escolas que os estudantes frequentam.

No domingo, depois de um cortejo com animação, espírito académico e muita cerveja à mistura, o recinto demorou mais a encher. Havia que repor energia, mas foram muitos os que conseguiram “renovar” a capa e batina, trazendo-as vestidas apenas umas horas depois do cortejo. Com a cartola e a bengala, veio também o tradicional comprimento de parabéns por ser finalista – três bengaladas na cartola, três beijos e um pontapé no rabo.

Depois de um dia tão intenso, os “guerreiros” que foram ao parque da Canção para assistir ao concerto de Quim Barreiros tiveram de esperar até perto da 01H15. O músico começou o espetáculo a dar os parabéns à Académica pela subida de divisão. Depois foram os temas mais conhecidos do “tio Quim” a marcar, como já é da praxe, a atuação do artista que, na noite de domingo, subiu ao palco da Queima das Fitas pela 38.ª vez.

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