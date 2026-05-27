Lusofonia celebrada em Montemor-o-Velho com literatura, música e multiculturalidade

A lusofonia vai ser celebrada durante dois dias no concelho de Montemor-o-Velho, com literatura, música e multiculturalidade, com convidados como Teresa Noronha, António Cabrita, Regina Correia, Heloísa Monteiro e Manuel Ribeiro, revelou hoje a organização.

“Inserido nas comemorações do Dia Mundial da Criança do Município de Montemor-o-Velho, através da Biblioteca Municipal, vamos ter um evento de âmbito lusófono, intitulado ‘Vozes da Lusofonia – Karingana wa Karingana!’, que significa ‘era uma vez’, sendo assim que se iniciam as histórias em Moçambique”, disse Lurdes Breda.

As iniciativas culturais dedicadas à lusofonia, à literatura e às artes terão lugar naquela vila do Baixo Mondego, no próximo domingo e na segunda-feira, sendo dirigidas a públicos de todas as idades.

Em declarações à agência Lusa, a autora de mais de 30 obras e coautora de outras 12, editadas em Portugal, no Brasil e em Moçambique, explicou que na tarde de domingo, o Fórum Cultural de Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra), junto ao Parque Ribeirinho, irá acolher uma tarde (inter)cultural, direcionada para famílias.

“Karingana wa Karingana! – Vozes da Lusofonia” terá como convidados Teresa Noronha, António Cabrita, Regina Correia, Heloísa Monteiro e Manuel Ribeiro, cabendo a moderação da atividade à escritora montemorense Lurdes Breda.

“Vamos aproveitar a vinda e a estadia destas pessoas para fazer uma pequena tertúlia muito informal, em que o público também pode participar. A ideia é que seja uma conversa leve e que sirva também para mostrar o trabalho da Escola Portuguesa de Moçambique e de alguns dos livros editados”, indicou.

Haverá ainda espaço para a música – numa viagem pelo som da guitarra portuguesa, num abraço à música de Cabo Verde e à poesia de Angola, por exemplo – e para diversas leituras, algumas das quais encenadas.

Segundo Lurdes Breda, marcarão ainda presença Sofia Souto Moniz, Ana Paula Mabrouk e Afonso Breda de Azevedo.

“Será uma tarde onde as várias culturas em língua portuguesa se abraçam, com o intuito de celebrar a literatura e as diferentes artes associadas, mas também para que as pontes multiculturais levem a todos cada vez mais longe, estando, no entanto, juntos, lado a lado”, acrescentou.

Já na segunda-feira, Dia da Criança, será lançado, simultaneamente em Portugal e em Moçambique, à semelhança da edição da obra nos dois países, o livro “Aurora” de Lurdes Breda, com ilustração de Cristina Ramos Sousa e edição da Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa.

Trata-se de um livro com características lúdico-pedagógicas, que “promete levar crianças de todas as origens numa viagem de olhos fechados pelas cores” e “pretende ensinar outras formas de ver”.

“Dentro deste livro há uma história que não se lê com os olhos: uma história para descobrir com o nariz, com a boca, com as mãos e com os ouvidos, uma história que cheira a fruta de verão e onde o vento sabe a flores, uma história de luz e de sombra a dançar por entre os dedos, uma história tão cheia de ternura, que nela se pode escutar o bater do coração”, descreveu.

Para além da presença das autoras e da editora, a sessão de apresentação do livro contará com música e poesia de âmbito lusófono interpretada por Regina Correia e Heloísa Monteiro.