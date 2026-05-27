CoimbraQueima das Fitas '26
Espírito boiadeiro invadiu o Parque da Canção ao ritmo de Melody e Luan Pereira
Luan Pereira foi a principal atração da noite de terça-feira | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Quem andou pelo recinto na noite de terça-feira sentiu um ambiente diferente do normal. As cartolas e as bengalas deram lugar aos chapéus de vaqueiro.
Os ritmos do sertanejo e funk dos dois artistas principais, Melody e Luan Pereira, convidavam os presentes a dançar, mas a comunidade, mais do que isso, acarinhou e embarcou nestes estilos estilos de música. A comunidade brasileira esteve presente em força.
Ana Carvalho é brasileira, mas há dois anos que vive em Coimbra. Com um chapéu de vaqueiro colocado na cabeça, a estudante da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra explicou o motivo de haver tantos chapéus no recinto.
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