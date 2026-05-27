Afonso Eulálio não perde tempo e mantém liderança da juventude na Volta a Itália

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Afonso Eulálio chegou hoje com o mesmo tempo do líder da Volta a Itália em bicicleta, Jonas Vingegaard, e manteve a liderança da juventude na prova.

Na 17.ª etapa do Giro de Itália, entre as localidades de Cassano d’Adda e Andalo, o ciclista figueirense chegou no grupo dos favoritos, a mais de 5:15 do vencedor da tirada, Michael Valgren.

Após esta etapa, Afonso Eulálio continua a 5:40 do líder da prova, Jonas Vingegaard e com uma margem de 2:17 sobre Davide Piganzoli, o segundo classificado na classificação da juventude.