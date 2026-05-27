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Quatro “ouros” para Região de Coimbra na Taça de Portugal de remo de mar

27 de maio de 2026 às 11 h35
Pódio da prova C2 veteranos femininos, com Ginásio em 1º e Académica em 2º lugar | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Quatro medalhas de ouro é o balanço da participação dos remadores de clubes da Região de Coimbra na 2.ª etapa da Taça de Portugal de Remo de Mar, em formato coastal, que decorreu no sábado, em São Martinho do Porto.

Assim, em seniores femininos, Marine Taillandier (Académica) foi a vencedora da prova C1, tendo ainda participado, com Rodrigo Romão / Erica Fernandes / Guilherme Romão, que ganhou a medalha de ouro em C4 seniores mistos.

Do Ginásio Figueirense, os destaques vão para a vitória da dupla veterana Cristina Mendes e Patrícia Carvalheiro, em C2 veteranos femininos – prova em que Carina Freitas e Milene Leite, da Académica, ficaram em 2.º lugar. Por fim, em C2 sub-19 masculinos, a medalha de ouro foi conquistada pela dupla da Naval Remo, constituída por André Leal e Hugo Baeta.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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