“Marquês” é o novo patrono da Taça AFC

António Marques, mais conhecido como “Marquês”, é o patrono desta edição da Taça da Associação de Futebol de Coimbra (AFC). O anuncio foi feito há minutos, na conferência de imprensa de lançamento da final da prova.

O antigo jogador da Associação Académica de Coimbra será a cara desta prova da AFC. A final disputa-se este sábado no Estádio Cidade de Coimbra, entre Sourense e o União 1919.

“Marquês” jogou pela Briosa nas décadas de 1960 e 1970, tendo sido um dos jogadores que disputou a final da Taça de Portugal de 1969, em plena crise académica.

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