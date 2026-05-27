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“Marquês” é o novo patrono da Taça AFC

27 de maio de 2026 às 16 h48
"O Marquês" (à esquerda) fez parte da equipa da Briosa que disputou a final da Taça de Portugal de 1969 | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
José Armando Torres
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José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

António Marques, mais conhecido como “Marquês”, é o patrono desta edição da Taça da Associação de Futebol de Coimbra (AFC). O anuncio foi feito há minutos, na conferência de imprensa de lançamento da final da prova.

O antigo jogador da Associação Académica de Coimbra será a cara desta prova da AFC. A final disputa-se este sábado no Estádio Cidade de Coimbra, entre Sourense e o União 1919.

“Marquês” jogou pela Briosa nas décadas de 1960 e 1970, tendo sido um dos jogadores que disputou a final da Taça de Portugal de 1969, em plena crise académica.

 

 

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS 

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