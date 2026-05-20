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Académica foi o 8º clube com mais adeptos esta época em Portugal

20 de maio de 2026 às 09 h15
Adeptos na receção ao Trofense, da última jornada | Foto DB-Pedro Filipe Ramos
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Terminada a temporada, a Académica foi o 8.º clube do país com mais adeptos nos jogos em casa. Só seis clubes da 1.ª Liga e um da Liga 2 tiveram mais espetadores nos jogos do campeonato que a Briosa

Quase cem mil adeptos em 16 jogos. Uma média de quase seis mil adeptos por encontro em casa. Os números não mentem e corroboram a afirmação de que a Académica é um gigante (cada vez menos) adormecido, agora de regresso às ligas profissionais.

O DIÁRIO AS BEIRAS fez as contas àquilo que já toda a gente desconfiava, só de olhar para os últimos jogos, sobretudo depois do recorde de assistência da Liga 3 batido no jogo da subida, com mais de 26 mil a “empurrar” a equipa para a 2.ª Liga: A Académica foi, efetivamente, um dos clubes em Portugal com mais adeptos no estádio durante a temporada.

Num ranking dominado pelos três clubes que disputaram o título na 1.ª Liga, a Académica surge como a única equipa não profissional entre os oito primeiros. À sua frente estão apenas Benfica, FC Porto, Sporting, V. Guimarães, Sp. Braga, Gil Vicente — todos da 1.ª Liga – e o Marítimo, campeão da 2.ª Liga.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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