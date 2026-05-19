Já são conhecidos os convocados de Portugal para o Mundial 2026

Os futebolistas Tomás Araújo, Samu Costa e Gonçalo Guedes integram a lista de 27 convocados de Portugal para o Mundial2026, anunciada hoje pelo selecionador Roberto Martínez, que conta com quatro guarda-redes.

Numa comitiva lusa que vai ser liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo, que aos 41 anos se prepara para disputar a sexta fase final de um Campeonato do Mundo da carreira, o selecionador anunciou a chamada de quatro guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e Ricardo Velho, que já sabe que será a quarta opção.

Já no centro da defesa, Tomás Araújo suplantou a concorrência de António Silva, seu colega no Benfica e que ficou de fora, e juntou-se a Rúben Dias, Renato Veiga e Gonçalo Inácio no lote de opções.

Para as laterais, o selecionador optou por chamar cinco jogadores, com Nuno Mendes, único lateral de esquerdo de raiz, João Cancelo, que tem sido opção na esquerda no FC Barcelona, mas que pode fazer as duas alas, tal como Diogo Dalot.

As outras opções são Nélson Semedo e Matheus Nunes, que também pode alinhar no meio-campo.

Para o centro do terreno, a grande novidade foi Samu Costa, dos espanhóis do Maiorca, que já tinha estado no estágio de março, enquanto João Palhinha está ausente.

Além de Samu Costa, Martínez vai contar com os habituais Rúben Neves, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Já para o ataque, o avançado Gonçalo Guedes, da Real Sociedad, foi convocado por Martínez, com Paulinho, Ricardo Horta e Pedro Gonçalves a ficarem fora da lista final.

Como outras opções atacantes, o selecionador vai ter Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, além de João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto e Rafael Leão.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Flórida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026 vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Lista de 27 convocados para a fase final do Mundial2026:

– Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi, Tur).

– Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), João Cancelo (FC Barcelona, Esp) Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Renato Veiga (Villarreal, Esp), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Tomás Araújo (Benfica).

– Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing) e Samu Costa (Maiorca, Esp).

– Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad, Esp).