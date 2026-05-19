Mortágua

Septuagenário desaparecido encontrado morto

19 de maio de 2026 às 13 h12
Fotografia: DR
José Armando Torres
Autor
Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

António Manuel Duarte Pereira, de 77 anos, que se encontrava desaparecido em Mortágua, foi encontrado esta manhã, sem vida, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS João Marta, comandante dos bombeiros locais.

“Encontrámos um trator fora de estrada capotado. A vítima estava encarcerada e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)”, explicou o responsável.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, o alerta para as buscas havia sido acionado às 06H51 de hoje.

De acordo com um apelo da corporação ao início desta manhã, António Manuel Duarte Pereira “usava uma camisa xadrez e camisola castanha. Andava num trator verde”.

