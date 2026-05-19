Mortágua
Septuagenário desaparecido encontrado morto
António Manuel Duarte Pereira, de 77 anos, que se encontrava desaparecido em Mortágua, foi encontrado esta manhã, sem vida, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS João Marta, comandante dos bombeiros locais.
“Encontrámos um trator fora de estrada capotado. A vítima estava encarcerada e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)”, explicou o responsável.
Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, o alerta para as buscas havia sido acionado às 06H51 de hoje.
De acordo com um apelo da corporação ao início desta manhã, António Manuel Duarte Pereira “usava uma camisa xadrez e camisola castanha. Andava num trator verde”.