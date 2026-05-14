“Parque Industrial vai crescer 20 hectares e dar resposta às necessidades das empresas”

Como vai ser comemorado o feriado municipal?

Como vem sendo tradição, com uma sessão solene que será momento para prestar reconhecimento a pessoas, associações e empresas do concelho. Neste dia de grande simbolismo, iremos agraciar trabalhadores municipais que completaram mais de 20 anos de serviço, com a Medalha de Ouro de Bons Serviços, e prestar reconhecimento ao movimento associativo, com a entrega da Medalha de Ouro de Mérito Municipal à União Cultural e Recreativa Barrilense. Será também ocasião para manifestar público louvor às empresas do concelho que foram distinguidas com o Estatuto PME Líder e PME Excelência em 2024. Após a cerimónia, iremos homenagear o autarca Afonso Abrantes, que foi presidente da câmara entre 1989-2013 e presidente da Assembleia Municipal entre 2013-2017, e uma figura marcante no progresso do concelho.

Em que fase está a segunda fase de ampliação do Parque Industrial?

A segunda fase da ampliação do Parque Industrial já está a decorrer desde o início do ano e neste momento estão a ser executados os trabalhos de terraplanagem e preparação do terreno. Estamos a falar de uma nova área com 20 hectares, com capacidade para 13 lotes de várias dimensões, que vai permitir responder às necessidades concretas das empresas que aqui se queiram instalar. Esta segunda ampliação representa um investimento de cinco milhões de euros e irá praticamente duplicar a área da 1ª ampliação. Toda esta área será dotada de infraestruturas, como arruamentos, redes de água, saneamento, eletricidade, gás, telecomunicações, bocas-de-incêndio, ou seja, todas as condições necessárias para as empresas se instalarem e começarem a operar.

Já foi lançado o concurso de adjudicação da ETAR de Mortágua?

O concurso para a reabilitação e modernização da ETAR de Mortágua já foi lançado e neste momento encontra-se na fase de análise das propostas. A nossa previsão é que até ao final deste semestre possamos estar em condições de adjudicar a obra. Trata-se de um investimento estimado em mais de 1 milhão de euros, que vai permitir maior capacidade de resposta, num horizonte alargado. A ETAR de Mortágua foi construída há 40 anos e projetada inicialmente para uma população de cerca de 2700 habitantes, mais de 6000 habitantes.

Com o final do prazo do PRR a aproximar-se, que obras vão ficar concluídas?

As obras de recuperação das antigas escolas primárias de Almacinha e do Freixo, apoiadas pelo PRR, já foram concluídas. As duas escolas foram reconvertidas para Alojamento Urgente e Temporário. Relativamente à reconversão da antiga escola primária de Mortágua, para habitação a custos acessíveis, a empreitada está a decorrer normalmente e irá ficar concluída dentro do prazo do PRR.