25 anos depois Santo António dos Olivais assumiu posse do edifício da sua junta

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais tem, ao fim de 25 anos de espera, a sede em sua posse administrativa. Câmara assinou transferência do direito de superfície por 20 anos.

“Hoje é um dia histórico”. A frase é do presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro, e demonstra bem o estado anímico do momento da celebração da escritura constituição Direito de Superfície do edifício da sede da freguesia.

Chegou ontem ao fim uma história caricata de 25 anos sobre o edifício da junta de freguesia construído em 2021.

A nova sede da junta de freguesia foi inaugurada no início do milénio, mas como explicou Francisco Rodeiro, houve uma burocracia jurídica impossibilitou, até ontem, a passagem para o nome da junta.

“Na altura, a sede foi construída num terreno da câmara, mas a situação nunca foi clarificada de lá para cá. Quando tomei posse, em 2021, reparei, para meu espanto, que a construção não estava nem em nome do município, nem da freguesia”, salientou Francisco Rodeiro ao DIÁRIO AS BEIRAS, no final da sessão.

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