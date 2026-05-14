Corrida Solidária reuniu mais de cinco mil euros para a Liga dos Amigos dos Hospitais

Um total de 5.361 euros é o valor angariado pela 5.ª edição da Corrida Solidária, realizada há um mês e promovida pela Comissão Organizadora do Núcleo de Estudantes de Medicina (NEM) da Associação Académica de Coimbra (AAC).

A receita recolhida com o valor das 600 inscrições na prova foi ontem entregue, ao fim da tarde, à direção da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (LAHUC), no átrio do hospital.

A instituição foi escolhida pelo núcleo de estudantes pela causa comum de humanização do Serviço Nacional de Saúde.

O lema do NEM/AAC é “trabalhar diariamente em prol de uma formação de qualidade, fiel às necessidades da comunidade estudantil, atuando de forma próxima e cuidada, mas Pedro Gonçalves, coordenador geral da Corrida Solidária, acrescentou ontem que “temos um espírito de ajudar os outros, que é o espírito do médico”. O aluno do 3.º ano de Medicina constatou que “o humanismo também está muito presente nos participantes na corrida, o que é comum à LAHUC, por isso escolhemos esta instituição”.

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