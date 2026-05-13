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Novos concursos do IHRU para habitações a rendas acessíveis abrangem Coimbra e Figueira da Foz

13 de maio de 2026 às 20 h03
Coimbra e Figueira da Foz são dois dos 25 concelhos abrangidos pelo sorteio | IHRU
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) anunciou que abriu, na terça-feira, 18 concursos para atribuição de 68 habitações por sorteio, no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento (PAA). Segundo o IHRU, o “prazo para apresentação de candidaturas decorre até ao próximo dia 22 de maio de 2026”.

As habitações disponíveis, “em regime de arrendamento acessível”, precisa a mesma fonte, “abrangem as Tipologias T1 a T5 e localizam-se em 25 concelhos do país: Águeda, Aveiro, Baião, Barcelos, Cartaxo, Cascais, Cinfães, Coimbra, Entroncamento, Évora, Figueira da Foz, Lisboa, Mação, Machico – Madeira, Nelas, Oeiras, Paços de Ferreira, Penafiel, Peniche, Portel, Porto, Satão, Setúbal, Sines e Vila Real”.

Podem apresentar candidaturas “pessoas singulares ou agregados habitacionais que cumpram os critérios de elegibilidade definidos pelo Programa e as condições estabelecidas no aviso do respetivo concurso”, esclarece a comunicação do IHRU.

Para apresentar uma candidatura, recorda o IHRU, “é necessário obter previamente o Certificado de Registo de Candidatura na Plataforma do PAA, no Portal da Habitação, preenchendo os dados do agregado habitacional e anexando a documentação exigida. Em seguida, devem submeter a candidatura através da Plataforma IHRU Arrenda”.

Das 68 habitações colocadas a concurso, esclarece o instituto, “48 foram reabilitadas com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da União Europeia (NextGenerationEU), num investimento de 2,4 milhões de euros”. As informações sobre os concursos do IHRU podem ser consultadas em  disponível em ihruarrenda.portaldahabitacao.pt.

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