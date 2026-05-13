Coimbra

Retirada de areia do Parque Verde arranca na próxima semana

13 de maio de 2026 às 17 h30
Areia na zona onde estava instalado um campo de kayak polo | Fotografia Emanuel Pereira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A retirada da areia em excesso no Parque Verde do Mondego, depositada pelo “comboio de tempestades” que afetou a região Centro em fevereiro e março, deverá começar na próxima semana.

Segundo o vereador do Município de Coimbra, Ricardo Lino, o processo de extração da areia em excesso, “deverá estar concluído antes do início época balnear”, que arranca a 1 de junho.

A margem esquerda do Parque Verde foi especialmente afetada, nomeadamente a zona onde estava instalado o campo de kayak polo. 

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de maio

Feira Medieval de Penela com dois dias dedicados a D. Dinis
13 de maio

Novos concursos do IHRU para habitações a rendas acessíveis abrangem Coimbra e Figueira da Foz
13 de maio

Operação do Metrobus reforçada na tarde do dia de jogo da Académica
13 de maio

Giro: Eulálio ainda tem uma aposta para cumprir, mas já sabe que é incrível vestir-se de rosa

Coimbra

Novos concursos do IHRU para habitações a rendas acessíveis abrangem Coimbra e Figueira da Foz

Operação do Metrobus reforçada na tarde do dia de jogo da Académica

Retirada de areia do Parque Verde arranca na próxima semana