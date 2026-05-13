Retirada de areia do Parque Verde arranca na próxima semana

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A retirada da areia em excesso no Parque Verde do Mondego, depositada pelo “comboio de tempestades” que afetou a região Centro em fevereiro e março, deverá começar na próxima semana.

Segundo o vereador do Município de Coimbra, Ricardo Lino, o processo de extração da areia em excesso, “deverá estar concluído antes do início época balnear”, que arranca a 1 de junho.

A margem esquerda do Parque Verde foi especialmente afetada, nomeadamente a zona onde estava instalado o campo de kayak polo.

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS